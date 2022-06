36ème Triathlon de Beauvais Beauvais, 2 juillet 2022, Beauvais.

36ème Triathlon de Beauvais

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

2022-07-02 – 2022-07-02

Beauvais

Oise

Triathlon (natation, cyclisme et course à pied)

Courses jeunes, XS, S & M

Nouveauté le samedi : un triathlon S par équipe

Public à partir de 6 ans

Renseignements et inscriptions : www.beauvaistriathlon.fr et 03 44 79 42 08

Triathlon (natation, cyclisme et course à pied)

Courses jeunes, XS, S & M

Nouveauté le samedi : un triathlon S par équipe

Public à partir de 6 ans

Renseignements et inscriptions : www.beauvaistriathlon.fr et 03 44 79 42 08

+33 3 44 79 42 08 https://www.beauvaistriathlon.fr/

Triathlon (natation, cyclisme et course à pied)

Courses jeunes, XS, S & M

Nouveauté le samedi : un triathlon S par équipe

Public à partir de 6 ans

Renseignements et inscriptions : www.beauvaistriathlon.fr et 03 44 79 42 08

Pixabay

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-27 par