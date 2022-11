36ème Marche Populaire Internationale Pfulgriesheim Pfulgriesheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pfulgriesheim

36ème Marche Populaire Internationale Pfulgriesheim, 19 mars 2023, Pfulgriesheim. 36ème Marche Populaire Internationale

1 rue des acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin

2023-03-19 07:00:00 – 2023-03-19 14:00:00 Pfulgriesheim

Bas-Rhin Pfulgriesheim EUR Marche ouverte à tous, à travers champs et prés. Marche ouverte à tous, à travers champs et prés. +33 6 71 14 79 50 Pfulgriesheim

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Pfulgriesheim Autres Lieu Pfulgriesheim Adresse 1 rue des acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin Ville Pfulgriesheim lieuville Pfulgriesheim Departement Bas-Rhin

Pfulgriesheim Pfulgriesheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pfulgriesheim/

36ème Marche Populaire Internationale Pfulgriesheim 2023-03-19 was last modified: by 36ème Marche Populaire Internationale Pfulgriesheim Pfulgriesheim 19 mars 2023 1 rue des acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin Bas-Rhin Pfulgriesheim

Pfulgriesheim Bas-Rhin