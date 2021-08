36ème marche des noisettes Chauffailles, 12 septembre 2021, Chauffailles.

36ème marche des noisettes 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 14:00:00

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles

5 5 EUR dimanche 12 septembre 2021,à Chauffailles, au sud de la Saône et Loire, 3 circuits pédestres de 7, 12 et 17 km sont proposés entre Charolais et Haut Beaujolais.

Pas de ravitaillement le long du parcours, ni de repas à l’arrivée, mais un sac repas + une petite bouteille d’eau à emporter (prévoir sac à dos).

marche.passepartout@free.fr http://marche.passepartout.free.fr/

dimanche 12 septembre 2021,à Chauffailles, au sud de la Saône et Loire, 3 circuits pédestres de 7, 12 et 17 km sont proposés entre Charolais et Haut Beaujolais.

Pas de ravitaillement le long du parcours, ni de repas à l’arrivée, mais un sac repas + une petite bouteille d’eau à emporter (prévoir sac à dos).

dernière mise à jour : 2021-08-25 par