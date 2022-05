36ème foire à la Brocante et vide greniers Tournemire Tournemire Catégories d’évènement: 12250

Rue Française Tournemire 12250 Tournemire Installation des exposants de chaque coté du chemin qui mène au couvent. Terrain en légère pente à l’ombre des platanes. Pas de place pour les véhicules.

Cette année encore le Comité des Fêtes de Tournemire vous informe de la 36ème édition de leur foire à la Brocante. Installation des exposants de chaque coté du chemin qui mène au couvent. Terrain en légère pente à l'ombre des platanes. Pas de place pour les véhicules.

Installation des exposants également sur la place de la Mairie et la place de la gare, (prévoir parasol, mais possibilité de laisser la voiture sur le stand)

Installation des exposants également sur la place de la Mairie et la place de la gare, (prévoir parasol, mais possibilité de laisser la voiture sur le stand) https://www.facebook.com/events/688836781545480/

