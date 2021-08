36ème fête de la pomme Hochfelden, 2 octobre 2021, Hochfelden.

36ème fête de la pomme 2021-10-02 – 2021-10-02

Hochfelden Bas-Rhin Hochfelden

0 EUR La 36ème fête de la pomme à Hochfelden : les 2 et 3 octobre 2021, venez admirer les diverses expositions fruitières et artisanales présentes tout le weekend. Une soirée concert et tartes flambées est prévue le samedi et un repas le dimanche midi, buvette, vente de pomme et exposition artisanale. Entrée libre.

Exposition et vente de pommes, restauration, concerts le samedi soir. Entrée libre.

+33 6 72 52 07 68

