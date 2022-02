36ème fête de la Piposa – grand bal folk Salle polyvalente,Sailly-sur-la-Lys (62)

le dimanche 3 avril à 14:00

10 h : concours de solistes accompagnés Infos et inscriptions avant le 26 mars sur piposa.fr 14h : Grand bal avec – Les ateliers de la Piposa – Le P’tit bal familial de la Piposa (bal pour enfants accompagnés de leurs parents) – Smitlap – Le grand rond de la Piposa *source : événement [36ème fête de la Piposa – grand bal folk](https://agendatrad.org/e/35602) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6 €

907, Rue de la Lys Salle polyvalente, 62840 Sailly-sur-la-Lys, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

Lieu Salle polyvalente,Sailly-sur-la-Lys (62) Adresse 907, Rue de la Lys Salle polyvalente, 62840 Sailly-sur-la-Lys, France

