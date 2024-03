36ème édition du Cinélatino Cinéma Studio 7 Auzielle, samedi 23 mars 2024.

36ème édition du Cinélatino Le comité de Jumelage d’Escalquens et le studio 7 d’Auzielle proposent Cinélatino Samedi 23 mars, 17h30 Cinéma Studio 7

Le comité de Jumelage d’Escalquens et le Studio 7 d’Auzielle sont heureux de vous proposer une diffusion inédite pour la 36ème édition du Festival Cinélatino.

Venez assister à la projection de deux films dans le Studio 7 d’Auzielle, le Samedi 23 mars à partir de 17h30. Pour toutes informations et réservations : bureau.cje@gmail.com ou Studio 7 au 05.61.39.02.37

https://www.cinelatino.fr/

