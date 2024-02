36ème bourse aquariophile Chaffois, dimanche 3 mars 2024.

36ème bourse aquariophile Chaffois Doubs

Organisée par l’Association Comtoise d’aquariophilie et l’Aquarium Club de Chaffois.

36ème bouse aquariophile poissons, crevettes, plantes, coraux et matériel.

Réservation bacs et repas obligatoire.

Entrée gratuite. EUR.

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03

Salle des fêtes

Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aca.25000@gmail.com

