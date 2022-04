36ème Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux Fenioux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fenioux

36ème Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux, 6 août 2022, Fenioux. 36ème Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux

2022-08-06 08:00:00 – 2022-08-07 20:00:00

Fenioux Deux-Sèvres Fenioux Ces courses se déroulent en peloton de 4 à 15 véhicules : 1 séance d’essais chronométrés (sur 4 tours) qui déterminera le placement sur la grille de départ de la première manche.Au total, 3 manches se déroulant sur 5 tours, qualificatives pour les demi-finales qui se dérouleront sur 6 tours. La finale, sur 7 tours, désignera le vainqueur de la catégorie.

Les catégories sont : Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Junior Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint et Super Buggy.

Camping sur place pour les pilotes, accompagnateurs officiels, spectateurs.

Pour les personnes venant d’Ardin, la route sera fermée à Fontbriand avec déviation vers la Villedé

Le parc pilotes ouvrira le vendredi de 14h à 23h puis le samedi à partir de 6h

Un parc de nuit sera ouvert pour les pilotes arrivant la nuit

2 pass véhicules et 5 entrées(dont le pilote) par pilote

Lieu-dit La Girardière Ces courses se déroulent en peloton de 4 à 15 véhicules : 1 séance d’essais chronométrés (sur 4 tours) qui déterminera le placement sur la grille de départ de la première manche.Au total, 3 manches se déroulant sur 5 tours, qualificatives pour les demi-finales qui se dérouleront sur 6 tours. La finale, sur 7 tours, désignera le vainqueur de la catégorie.

Les catégories sont : Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Junior Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint et Super Buggy.

Camping sur place pour les pilotes, accompagnateurs officiels, spectateurs.

Pour les personnes venant d’Ardin, la route sera fermée à Fontbriand avec déviation vers la Villedé

Le parc pilotes ouvrira le vendredi de 14h à 23h puis le samedi à partir de 6h

Un parc de nuit sera ouvert pour les pilotes arrivant la nuit

2 pass véhicules et 5 entrées(dont le pilote) par pilote

Lieu-dit La Girardière +33 6 85 71 72 70 Ces courses se déroulent en peloton de 4 à 15 véhicules : 1 séance d’essais chronométrés (sur 4 tours) qui déterminera le placement sur la grille de départ de la première manche.Au total, 3 manches se déroulant sur 5 tours, qualificatives pour les demi-finales qui se dérouleront sur 6 tours. La finale, sur 7 tours, désignera le vainqueur de la catégorie.

Les catégories sont : Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Junior Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super Sprint et Super Buggy.

Camping sur place pour les pilotes, accompagnateurs officiels, spectateurs.

Pour les personnes venant d’Ardin, la route sera fermée à Fontbriand avec déviation vers la Villedé

Le parc pilotes ouvrira le vendredi de 14h à 23h puis le samedi à partir de 6h

Un parc de nuit sera ouvert pour les pilotes arrivant la nuit

2 pass véhicules et 5 entrées(dont le pilote) par pilote

Lieu-dit La Girardière Comité des Fêtes de FENIOUX

Fenioux

dernière mise à jour : 2022-04-04 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Fenioux Autres Lieu Fenioux Adresse Ville Fenioux lieuville Fenioux Departement Deux-Sèvres

Fenioux Fenioux Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenioux/

36ème Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux 2022-08-06 was last modified: by 36ème Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux Fenioux 6 août 2022 Deux-Sèvres Fenioux

Fenioux Deux-Sèvres