2023-02-05 15:00:00 – 2023-02-05

Haut-Rhin Gildwiller EUR Les membres de la Chorale Sainte-Cécile de Gildwiller, sous la direction de Laurent Schnoebelen, sont heureux de vous inviter à leur 36ème Après-midi Chantante. Au programme diverses œuvres de compositeurs tels que : D. Bortniansky, Cté Saint-Jean, A. Langrée, J. Caccini, M. Albert, Vangelis, L. Perosi, P. Delanoé, J.C. Gianadda, O. Groll Au programme : des œuvres de D. Bortniansky, Cté Saint-Jean, A. Langrée, J. Caccini, M. Albert, Vangelis, L. Perosi, P. Delanoé, J.C. Gianadda, O. Groll Gildwiller

