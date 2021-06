Vittel Vittel Vittel, Vosges 36E SALON INTERNATIONAL ‘PEINTURE ET SCULPTURE’ Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

36E SALON INTERNATIONAL ‘PEINTURE ET SCULPTURE’ Vittel, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vittel. 36E SALON INTERNATIONAL ‘PEINTURE ET SCULPTURE’ 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-18 12:00:00 Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié

Vittel Vosges Invités d’honneur Françoise Abraham sculptrice et Yong-Man Kwon peintre.

La Bulgarie est le pays invité d’honneur. Le samedi 10 juillet dès 17 h, avant le vernissage, une vingtaine de personnages de l’association du Carnaval Vénitien de Remiremont défileront devant le Palais des Congrès et dans le parc. +33 6 07 67 90 93 http://www.salon-vittel.fr/ Invités d’honneur Françoise Abraham sculptrice et Yong-Man Kwon peintre.

PHOTO LUC-CHANEL dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié Ville Vittel lieuville 48.20523#5.94191