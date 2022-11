36e SALON DU LIVRE ET DE LA BD

36e SALON DU LIVRE ET DE LA BD, 18 novembre 2022, . 36e SALON DU LIVRE ET DE LA BD



2022-11-18 – 2022-11-18 Ce 36ème Salon du livre et de la BD organisé par « La Ville Aux Livres » en partenariat avec la ville de Creil sera sur le thème « le chemin » du 18 au 20 novembre 2022. Chaque année, ce Salon rassemble plus de 15 000 visiteurs, des nouveautés adultes, jeunesse et BD, ainsi que les livres des auteurs invités. Une centaine d’auteurs et de dessinateurs interviendront au sein de l’espace culturel La Faïencerie. Cet évènement est également un événement dédié aux scolaires avec des rencontres auteurs, des contes et divers ateliers. Mais aussi du théâtre, du cinéma, des concerts littéraires, …

Programme complet sur le site internet de la Médiathèque de Creil. Entrée et animations gratuites.

Tout public Ce 36ème Salon du livre et de la BD organisé par « La Ville Aux Livres » en partenariat avec la ville de Creil sera sur le thème « le chemin » du 18 au 20 novembre 2022. Chaque année, ce Salon rassemble plus de 15 000 visiteurs, des nouveautés adultes, jeunesse et BD, ainsi que les livres des auteurs invités. Une centaine d’auteurs et de dessinateurs interviendront au sein de l’espace culturel La Faïencerie. Cet évènement est également un événement dédié aux scolaires avec des rencontres auteurs, des contes et divers ateliers. Mais aussi du théâtre, du cinéma, des concerts littéraires, …

Programme complet sur le site internet de la Médiathèque de Creil. Entrée et animations gratuites.

Tout public sylviane.leonetti@mairie-creil.fr +33 3 44 25 25 80 https://mediatheque.creil.fr/36e-salon-du-livre-et-de-la-bd-de-creil?fbclid=IwAR3ZbU6O1xbcSt2V4MP9BUiZZIEQvf6KztkUOTg46KtGKfUQCvW19hL0BHc Damien Cuvillier dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville