36e salon de peinture et de sculpture Vandrimare, samedi 16 mars 2024.

Vendredi

Le conseil municipal et les membres de la commission peinture organisent le 36e Salon de Peinture au centre socio-culturel de Vandrimare, en présence de 27 artistes et de l’invitée d’honneur Joëlle Troussier.

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue des Sports

Vandrimare 27380 Eure Normandie

