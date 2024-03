36e Congrès du Comité international d’histoire de l’art Palais des Congrès, Lyon Lyon, dimanche 23 juin 2024.

En juin 2024, la France accueille le 36e Congrès du Comité international d’histoire de l’art (CIHA) pour six jours de conférences, rencontres et visites. Créé en 1873, ce congrès vise depuis toujours à réunir la communauté scientifique de l’histoire de l’art et à consolider les échanges internationaux. Il se tient tous les quatre ans dans l’un des 40 pays membres du CIHA. Les plus récents ont eu lieu à Sao Paulo, Florence, Pékin, Nuremberg…

Après Paris en 1958, Strasbourg en 1989, Lyon accueille la 36e édition des Congrès du CIHA autour du thème « Matière matérialité ». Cet événement exceptionnel donnera la parole à desspécialistes en provenance du monde entier, issus de milieux professionnels d’autant plus diversque la thématique mobilise et concerne des approches scientifiques, techniques, épistémologiquesdifférentes et complémentaires.

Une centaine de sessions, tables rondes, débats, conférences permettront d’aborder la recherchedans son actualité la plus brûlante et la plus diverse. Un salon du livre réunira près d’une centaine d’éditeurs scientifiques français et internationaux pour présenter les publications les plus récentes et organiser des débats sur les conditions actuelles de diffusion de la recherche. Le congrès per-mettra de nombreuses visites et rencontres dans des musées et sites patrimoniaux de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à la forte mobilisation des institutions et services régionaux.

Le congrès est parrainé par le ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il est organisé par le Comité français d’histoire de l’art (CFHA), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), l’université Lumière Lyon 2 et le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA CNRS UMR 5190). Il est soutenu par des partenaires publics (CNRS, INHA, musées de la ville de Lyon, etc.) et des mécènes parmi lesquels la Getty Foundation, la Fondation TIQITAQ, la Samuel H. Kress Foundation, la Terra Founda-tion, la Fondation Bullukian et nombre d’autres généreux donateurs.

Comité d’organisation

Laurent Baridon (Université Lumière Lyon 2), Judith Kagan (ministère de la Culture), FranceNerlich (INHA / Musée d’Orsay), Sophie Raux (Université Lumière Lyon 2)

Palais des Congrès, Lyon 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes