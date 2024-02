36e Clap 89 Festival international du court métrage Place Jean-Pierre Pincemin Sens, samedi 6 avril 2024.

36e Clap 89 Festival international du court métrage

Organisée par l’association Sens-Fiction, la 36ème édition du Festival international du court métrage aura lieu du jeudi 4 au dimanche 7 avril au cinéma Confluences de Sens.

Se rendre au festival, c’est l’occasion de soutenir une action culturelle du territoire Sénonais.

L’équipe associative de Sens-Fiction est à la manœuvre depuis des mois pour présenter une programmation éclectique avec 19 courts métrages en compétition officielle :

Vendredi 5 avril :

20 h 30 : 1ère séance de compétition composée de 6 courts métrages

Samedi 6 avril

14 h 30 : 2ème séance de compétition composée de 7 courts métrages

16 h 30 : rencontre avec un professionnel du cinéma

20 h 30 : 3ème séance de compétition composée de 6 courts métrages

Dimanche 7 avril :

14 h 30 hommage au président de la 36ème édition avec la projection d’un long métrage

17 h 00 : proclamation du palmarès et remise des prix, projection des Claps d’Or et d’Argent

Un festival ouvert aux jeunes.

Une séance composée de courts métrage de l’édition précédente, en présence d’une réalisateur, est organisée en avant-première du festival. Elle est dédiée à l’ensemble des collèges et des lycées du territoire local.

Les collèges André Malraux, Champs-Plaisants, Mallarmé et Montpezat constituent un jury composé de 13 jeunes, qui remet son prix lors de la proclamation du palmarès.

Un jury de la section cinéma du lycée Catherine et Raymond Janot, composé de 7 jeunes, attribue son prix lors de la proclamation du palmarès.

Un.e jeune lycéen.ne de la section cinéma participe au jury professionnel, aux côtés des 6 membres du jury, prend part aux débats et participe à l’attribution des Prix remis aux lauréats de la compétition officielle, dont les CLAPS D’OR et D’ARGENT.

Un belle écrin de la culture pour l’accueil du public

Le cinéma Confluences de Sens propose des conditions idéales de projection, la salle mise à disposition, d’une capacité de près de 400 personnes, est dotée d’un écran de 100m2 de haute qualité. “La salle est l’écrin que méritent les créateurs qu’ils soient confirmés ou débutants.” précise Cédric Aubry, Propriétaire. EUR.

Place Jean-Pierre Pincemin Cinéma Confluences de Sens

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

