Balade sylvicole à dos de cheval 366 Rue du Château d’Eau Arelaune-en-Seine, 10 septembre 2023, Arelaune-en-Seine.

Arelaune-en-Seine,Seine-Maritime

C’est un Rendez-vous du Parc original et idéal pour un dimanche après-midi de fin d’été que nous vous proposons. Les randonnées équestres sont une belle manière d’arpenter les chemins forestiers. Les cavaliers de tous âges et de tous niveaux parcourent ainsi les peuplements feuillus et résineux, réguliers ou irréguliers… mais connaissent-ils vraiment les espèces qui les composent et les enjeux qui leur sont propres ? Sont-ils conscients des questionnements des forestiers avant chaque intervention ? Probablement pas et c’est pour ces raisons que le Parc a mis en place ce Rendez-vous.

Céline Langumier, responsable de l’unité territoriale de Brotonne – vallée de Seine à l’ONF, et Florence Allaer, chargée de mission gestion forestière durable, animeront cette balade à cheval. Seront notamment abordés les sujets de la gestion forestière et de l’avenir des forêts du Parc, tout en passant un bon moment en compagnie des chevaux. Cette activité est ouverte aux débutants. Les chevaux, les équipements de protection ainsi que le matériel pour le brossage et l’harnachement des chevaux seront mis à disposition des cavaliers.

Attention, exceptionnellement, ce Rendez-vous du Parc sera payant auprès des Écuries du Marottin, 25 € par personne. Ouvert aux cavaliers débutants et confirmés à partir de 12 ans..

2023-09-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-10 17:30:00. .

366 Rue du Château d’Eau Les écuries du Marottin

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



This is an original Rendez-vous du Parc, ideal for a late summer Sunday afternoon. Horse-riding is a great way to explore the forest paths. Riders of all ages and abilities ride through regular and irregular hardwood and softwood stands? but do they really know the species that make them up and the issues that are specific to them? Are they aware of the questions foresters ask before each operation? Probably not, and that’s why the Park has organized this Rendez-vous.

Céline Langumier, head of the ONF?s Brotonne ? vallée de Seine territorial unit, and Florence Allaer, sustainable forest management officer, will lead this horseback ride. Topics will include forest management and the future of the Park?s forests, while enjoying a good time with the horses. This activity is open to beginners. Horses, protective gear and equipment for brushing and harnessing will be made available to riders.

Please note that, exceptionally, this Rendez-vous du Parc will be subject to a charge of ?25 per person, payable to Écuries du Marottin. Open to beginners and experienced riders aged 12 and over.

Se trata de un original Rendez-vous du Parc, ideal para una tarde de domingo de finales de verano. Montar a caballo es una forma estupenda de explorar los senderos del bosque. Jinetes de todas las edades y habilidades recorren masas regulares e irregulares de caducifolias y coníferas… pero ¿conocen realmente las especies que las componen y las cuestiones que les son propias? ¿Son conscientes de las preguntas que se hacen los forestales antes de cada operación? Probablemente no, y por estas razones el Parque ha organizado esta Cita.

Céline Langumier, jefa de la unidad territorial Brotonne ? Vallée de Seine de la ONF, y Florence Allaer, responsable de la gestión sostenible de los bosques, dirigirán este paseo a caballo. Se tratarán temas como la gestión forestal y el futuro de los bosques del Parque, mientras se pasa un rato agradable en compañía de los caballos. Esta actividad está abierta a principiantes. Los jinetes dispondrán de caballos, equipo de protección y material para cepillar y enjaezar.

Excepcionalmente, este Rendez-vous du Parc estará sujeto a un cargo por parte de las Écuries du Marottin de 25 euros por persona. Abierto a jinetes principiantes y experimentados a partir de 12 años.

Wir bieten Ihnen ein originelles Park-Rendezvous, das ideal für einen spätsommerlichen Sonntagnachmittag ist. Reitausflüge sind eine schöne Art, die Waldwege zu durchqueren. Reiter aller Altersgruppen und Niveaus durchstreifen dabei regelmäßige oder unregelmäßige Laub- und Nadelholzbestände… aber kennen sie wirklich die Arten, aus denen sie sich zusammensetzen, und die Herausforderungen, die sie mit sich bringen? Sind sie sich der Fragen bewusst, die die Förster vor jedem Eingriff stellen? Wahrscheinlich nicht, und aus diesem Grund hat der Park diese Veranstaltung ins Leben gerufen.

Céline Langumier, Leiterin der Gebietseinheit Brotonne ? Seine-Tal des ONF, und Florence Allaer, Referentin für nachhaltige Forstwirtschaft, werden diesen Ausritt leiten. Es werden Themen wie Waldbewirtschaftung und die Zukunft der Wälder des Parks angesprochen, während Sie eine schöne Zeit mit den Pferden verbringen. Diese Aktivität ist auch für Anfänger geeignet. Die Pferde, die Schutzausrüstung sowie das Material zum Striegeln und Anschirren der Pferde werden den Reitern zur Verfügung gestellt.

Achtung, ausnahmsweise muss für dieses Rendez-vous du Parc bei den Écuries du Marottin eine Gebühr von 25 ? pro Person entrichtet werden. Offen für Anfänger und fortgeschrittene Reiter ab 12 Jahren.

