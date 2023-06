Les musicales de Saint-Faust 364 chemin de Pau Saint-Faust, 26 août 2023, Saint-Faust.

Saint-Faust,Pyrénées-Atlantiques

Lecture musicale:

Aller à la rencontre d’Erik Satie, c’est croiser son écriture et sa musique, c’est suivre ses pas près de ses contemporains, c’est prendre la mesure de ses choix le plus souvent marginaux. C’est se laisser surprendre par son humour. Et c’est surtout partager l’émotion de ses textes et de ses compositions.

Caroline Jahns – Sopran

Léa Villeneuve – Flöte

Pauline Berretrot – Harpe

Sylvia Demgenski – Violoncello

Suivit d’un échange autour d’une dégustation des vins du domaine..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 13:00:00. EUR.

364 chemin de Pau Domaine Vignau Lajuscle

Saint-Faust 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical reading:

To meet Erik Satie is to cross paths with his writing and his music, to follow in the footsteps of his contemporaries, to take the measure of his often marginal choices. It’s to be surprised by his humor. And, above all, to share the emotion of his lyrics and compositions.

Caroline Jahns ? Sopran

Léa Villeneuve ? Flöte

Pauline Berretrot ? Harp

Sylvia Demgenski ? Violoncello

Followed by a tasting of the estate?s wines.

Lectura musical:

Conocer a Erik Satie es cruzarse con su escritura y su música, seguir las huellas de sus contemporáneos, tomar la medida de sus elecciones a menudo marginales. Es dejarse sorprender por su humor. Y, sobre todo, compartir la emoción de sus letras y composiciones.

Caroline Jahns ? Sopran

Léa Villeneuve ? Flöte

Pauline Berretrot ? Arpa

Sylvia Demgenski ? Violonchelo

A continuación, debate y degustación de los vinos de la finca.

Musikalische Lesung:

Eine Begegnung mit Erik Satie ist eine Begegnung mit seinem Schreiben und seiner Musik, eine Begegnung mit seinen Zeitgenossen, eine Begegnung mit seinen Entscheidungen, die oft am Rande der Gesellschaft getroffen wurden. Es bedeutet, sich von seinem Humor überraschen zu lassen. Und es bedeutet vor allem, die Emotionen seiner Texte und Kompositionen zu teilen.

Caroline Jahns ? Sopranistin

Léa Villeneuve ? Flöte

Pauline Berretrot ? Harfe

Sylvia Demgenski ? Violoncello

Anschließend Austausch bei einer Verkostung der Weine des Weinguts.

