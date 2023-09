Portes ouvertes à l’Espace France Services 364 Avenue Jean Noël Serret Castets, 2 octobre 2023, Castets.

Castets,Landes

Mardi 3 : CARSAT Retraite sans rendez-vous de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Mercredi 4 : Conseiller numérique journée de permanence sur RDV de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mercredi 4 : Mission locale Découverte des métiers avec casques de réalité virtuelle 14 h à 17 h Sur inscription.

Mardi 10 : Maison de protection des familles sensibilisation au harcèlement scolaire de 12 h à 14 h au collège de Linxe

Mercredi 11 : Atelier APIX mission locale & conseiller numérique de 10 h à 12 h Sur inscription.

Jeudi 12 : Atelier mobilité avec Landes Insertion Mobilité de 9 h à 12 h Grange du Barrat Sur inscription.

Samedi 14 : Escape Game « à la recherche de l’aurore perdue » de 9 h 30 à 13 h Grange du Barrat Sur inscription.

Information et inscription par mail à l’adresse franceservices@cc-cln.fr ou par téléphone au 05 58 35 27 65..

2023-10-02 fin : 2023-10-14 . .

364 Avenue Jean Noël Serret Espace France Services

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tuesday 3: CARSAT Retraite no appointment necessary 9 am to 12 pm and 1:30 pm to 4 pm

Wednesday 4: Digital advisor Appointment-only day 9 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m

Wednesday 4: Mission locale Discover jobs with virtual reality helmets 2 to 5 p.m. Registration required.

Tuesday 10: Maison de protection des familles Awareness-raising on bullying from 12 noon to 2 p.m. at Linxe college

Wednesday 11: APIX workshop local mission & digital advisor 10 a.m. to 12 p.m. Registration required.

Thursday 12: Mobility workshop with Landes Insertion Mobilité from 9 a.m. to 12 p.m. Grange du Barrat.

Saturday 14 : Escape Game « à la recherche de l’aurore perdue » from 9 h 30 to 13 h Grange du Barrat.

Information and registration by e-mail at franceservices@cc-cln.fr or by telephone on 05 58 35 27 65.

Martes 3: CARSAT Retraite sin cita previa de 9h a 12h y de 13h30 a 16h

Miércoles 4: Asesor digital Jornada sin cita previa de 9h a 12h y de 14h a 17h

Miércoles 4: Mission locale Descubrir las profesiones con cascos de realidad virtual de 14.00 a 17.00 h Inscripción obligatoria.

Martes 10: Maison de protection des familles (Casa de protección de las familias) Sensibilización sobre el acoso escolar de 12:00 a 14:00 h en el instituto Linxe

Miércoles 11: Taller de misión local y consejero digital de la APIX de 10.00 a 12.00 h.

Jueves 12: Taller de movilidad con Landes Insertion Mobilité de 9:00 a 12:00 h en la Grange du Barrat.

Sábado 14: Juego de escape « en busca del amanecer perdido » de 9.30 a 13.00 h Grange du Barrat.

Información e inscripciones por correo electrónico en franceservices@cc-cln.fr o por teléfono en el 05 58 35 27 65.

Dienstag 3: CARSAT Retraite ohne Termin von 9-12 Uhr und 13.30-16 Uhr

Mittwoch 4: Conseiller numérique Sprechtag nach Vereinbarung von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Mittwoch 4: Mission locale Entdeckung von Berufen mit Virtual-Reality-Helmen 14:00 bis 17:00 Uhr Nach Anmeldung.

Dienstag 10: Maison de protection des familles Sensibilisierung für Mobbing in der Schule 12 bis 14 Uhr im Collège de Linxe

Mittwoch 11: Workshop APIX mission locale & conseiller numérique 10 h bis 12 h Nach Anmeldung.

Donnerstag 12: Mobilitätsworkshop mit Landes Insertion Mobilité von 9 bis 12 Uhr Grange du Barrat Anmeldung erforderlich.

Samstag, 14.: Escape Game « Auf der Suche nach der verlorenen Morgenröte » von 9.30 bis 13 Uhr Grange du Barrat Anmeldung erforderlich.

Informationen und Anmeldung per E-Mail an franceservices@cc-cln.fr oder telefonisch unter 05 58 35 27 65.

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme