Paris

Le samedi 15 avril 2023

de 20h00 à 23h00

Vous trouverez le 15 avril à l'International pour la première fois un inédit co-plateau de rock parisien. Un spectacle vivant composé de : SVEN, hardcore post-punk venu d'ailleurs, EMPTY FULL SPACE, space rock stoner à l'état pur et TRIBUTE TO SUNSHINE, qui vous feront vibrer avec du hard rock psyché. The Fucking Great Union of Paris independent Rock ! Nous avons décidé de faire tourner ce co-plateau dans toute la France, car nous sommes surs que cette association de qualité vous pètera le crane en deux. Nous inviterons à chaque date un artiste/groupe de la région pour démarrer la soirée et pour cette toute première nous accueillons Rudy Ehrhart, qui présentera ses compositions, accompagné de son pianiste. Une soirée 3615_Radio programmé par notre emblématique acteur associatif Gaëtan Omrane. Time table 22H – SVEN Motifs fragmentés, mélodies brisées et riffs pesants. SVEN ausculte les rouages d'un post punk hostile et harmonieux. Le trio parisien est prêt à construire ou à démolir, parfois à l'unisson, parfois en friction 21H – Empty Full Space La fusion de cinq musiciens qui ont forgé un rock garage puissant et planant. Un style original qui tire autant vers les Brian Jonestown Massacre que les répétitions psychédéliques de Hawkwind, du psyché moderne teinté de surf et de kraut qui n'a pas peur de mêler les guitares saturées aux sons synthétiques. Empty Full Space vous embarque dans leur vaisseau propulsé à la fuzz ! Une ballade oscillante entre éruptions volcaniques et errances interstellaires. 20H – Tribute to sunshine On sort du bois pour faire du sale et t'en mettre plein la face. Car si le rock est mort, on est nécromanciens. On joue des riffs gras et baveux sur des beats qui suintent, des lignes de basses qui te font reconsidérer tes choix de carrière, des chants petits grégoriens pleins d'espoir pour un monde meilleur et des solos qui détruisent ton égo plus vite que ton année sabbatique en Amérique du Sud. Tu n'es pas prêt, mais viens quand même, on va rendre hommage au soleil. 19H15 – Rudy Ehrhart un auteur, compositeur parisien adepte des melodies tapent à l'oreille oui les jeux de mots sont de mises dans ses chansons. Il s'accompagne de sa guitare acoustique pour faire vivre son univers. il parle tantot d'amour, d'espoir, de Paris sa ville natale. il aime l'esprit de voyage et de rencontre. il a sortie son premier Ep "En douceur" en janvier dernier L'international 5 rue Moret 75011 Paris

