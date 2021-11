Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris 3615_ALLSTARZ L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

3615_ALLSTARZ L’Alimentation Générale, 26 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 5h

Une soirée unique aux allures d'ovni, voyage dans le temps et dans l'espace à travers les âges et les galaxies. Prenez place à bord du cargot, laissez vous prendre par la musique sonic aux echos d'espoirs et de remèdes face à une exttasie certaine. Line-up ✦ Yung Ufo ✦ Le G dit Gringo ✦ No Makers ✦ Rare Japanese Grooves ✦ L'Acid Barette ✦ E.S.T.O.M.A.C ✦ Polysons ✦ K.Neu

