3615 Folies aux Folies Pigalle LE FOLIE’S PIGALLE, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 23h45 à 6h

payant

3615 Folies avec w/ Joe Lewandowski, Hardrock Striker, Edgussss au Folies Pigalle le 6 novembre à partir de 23h45.

C’est en plein coeur de Paris dans le quartier historique de Pigalle que nous vous recevons avec un line up de choc pour une orgie de house made in france ! Au programme de cette 3615 FOLIES : Joe Lewandowski, Hardrock Striker, BootyShake, Edgussss.

Pour cette fête exceptionnelle, nous accueillerons le génial Joe Lewandowski qui a déjà plusieurs releases à son actif dont une sur notre bien aimé label, le superbe “Egosexual” plébiscité par la crème des DJs internationaux. Son prochain EP est titanesque, un merveilleux concentré de sonorité dance & rock, l’extraordinaire “Here I Am” (feat STOLT) a beneficié des remixes du maître de l’italo, le grand LAUER.

Dans le cockpit, Edgussss est comme sa musique, remplie de groove. Bassiste accomplie, ses influences se situent entre la disco et la house new-yorkaise. Responsable du Booking chez le label Grenoblois Nymphony Records, c’est en tant que DJ que nous le recevons et ce pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

BootyShake, véritable globbe-trotter ayant mixé au 4 coins du monde de Paris à Shanghai, Amsterdam ou Ibiza. Il a plusieurs releases à son actif, sa dernière en date sur jazzmin records a fait grand bruit !

Et enfin, en maître de ceremonie, le boss Hardrock Striker, DJ producteur & label manager du désormais mythique et incontournable label SKYLAX RECORDS, auteur d’une magnifique double compilation CD retrospective Skylax House Explosion selectionné & mixé par la legende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER sortie via Kompakt Records. Il sera là ce soir pour vous acccompagner tout au long de la nuit dans ce désormais lieu incontournable du clubbing parisien.

Au programme:

Joe Lewandowski (Skylax Records / Amsem / Fr)

Edgussss (Nymphony records / Fr)

BootyShake (Jazzmin / Fr)

Hardrock Striker (Skylax Records / Fr)

Pass sanitaire:

Une tente sera installée devant l’entrée du club avec des résultats en 15min pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps de se faire tester. Sinon, vous devez présenter à l’entrée une pièce d’identité + le QR code de votre test négatif ou de votre certificat :

LE FOLIE’S PIGALLE 11 place Pigalle Paris 75009

2, 12 : Pigalle (63m) 12 : Abbesses (289m)



3615 Folies