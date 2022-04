3615 Croisière – Saison 3 – Vol 8 3615 Croisière, 22 juillet 2022, Paris.

Les croisières 3615 reviennent pour une nouvelle saison ! On a très très envie de prendre la mer, sortir la grand-voile et glisser sur le vent avec vous.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 juillet 2022

de 19h00 à 05h00

payant Prévente : 10 EUR

Diam’s et Britney sont sur un bateau et la vie de Wham personne ne tombe à l’eau : 1 péniche, 2 soirées et 30 ans de tubes.

3615 CROISIERE (19h-23h)

2h30 de navigation sur la Seine à bord du RIVER’S KING en sirotant ton rosé sur le pont et en t’enjaillant sur les sets ensoleillés des DJ du 3615 BAR.

On a jamais vu autant de tubes naviguer sur l’eau, ça va twerker sec sous la Tour Eiffel.

3615 BAMBOCHE (23h-5h00)

La bamboche, la vraie, celle que tu danses fort et que tu chantes faux.Celle qui débute à 23h et qui finit à 5h.

Celle qui fait le grand écart entre 3 décennies musicales (80-90-2000). Celle qui te fait passer de Madonna à Sean Paul et de France Gall à Daft Punk au détour d’un slow collé serré.

3615 Croisière 2 Quai Saint-Bernard Paris 75005

7 : Sully – Morland (Paris) (384m) 89 : Université Paris VI (Paris) (79m)



Contact : https://www.facebook.com/events/640658550374331/640660583707461 https://shotgun.live/fr/venues/3615-croisiere Shotgun

3615 Croisière – Saison 3 – Vol 8