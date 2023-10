La Semaine Bleue 361. rue Thiers Lannemezan, 2 octobre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Face aux enjeux de la transition démographique, il s’agit de faire vivre la conviction selon laquelle, vieillir ensemble est une chance, à la fois pour les personnes âgées et les plus jeunes générations, car elle leur permet de contribuer mutuellement à la vie sociale et citoyenne, de bénéficier des ressources de chacun autour de la construction de projets communs et de tisser des liens durables. C’est néanmoins une chance à cultiver, c’est-à-dire qui doit se construire progressivement, être nourrie et enrichie continuellement des apports et des regards de chacun pour lutter contre cette vision négative de l’avancée en âge.

Forte de ses 72 ans d’histoire dédiés à la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale, la Semaine Bleue 2023 souhaite s’engager en proposant aux milliers de personnes qui se mobiliseront, quelques repères pour l’organisation de leurs actions dans les territoires.

Animée par une éthique forte, la Semaine Bleue doit être l’occasion de promouvoir une image positive du vieillissement et des personnes âgées.

Vieillir ensemble, une chance à cultiver !

Programme détaillé : https://lannemezan.fr/fr/nw/587069/1716600/semaine-bleue-4.

Faced with the challenges of demographic transition, we need to keep alive the conviction that growing old together is an opportunity for both older and younger generations, as it enables them to mutually contribute to social and civic life, benefit from each other?s resources as they build shared projects and forge lasting bonds. Nevertheless, it’s an opportunity that needs to be cultivated, i.e., gradually built up and continually nurtured and enriched by the contributions and views of all concerned, to combat the negative view of advancing age.

Drawing on its 72-year history of promoting the role of the elderly in social life, Semaine Bleue 2023 wishes to make a commitment by offering the thousands of people who will be getting involved a few guidelines for organizing their actions in the regions.

Driven by a strong ethic, Semaine Bleue should be an opportunity to promote a positive image of aging and the elderly.

Growing old together, an opportunity to be cultivated!

Detailed program: https://lannemezan.fr/fr/nw/587069/1716600/semaine-bleue-4

Ante los retos de la transición demográfica, se trata de dar vida a la convicción de que envejecer juntos es una oportunidad, tanto para las personas mayores como para las generaciones más jóvenes, porque les permite contribuir mutuamente a la vida social y cívica, beneficiarse de los recursos de los demás para construir proyectos comunes y forjar vínculos duraderos. Sin embargo, es una oportunidad que hay que cultivar, es decir, que hay que construir progresivamente y alimentar y enriquecer continuamente con las aportaciones y los puntos de vista de todos los implicados, para luchar contra esta visión negativa de la vejez.

Basándose en sus 72 años de historia de promoción del papel de las personas mayores en la sociedad, la Semaine Bleue 2023 quiere comprometerse ofreciendo a los miles de personas que participarán en ella algunas pautas para organizar sus actividades en las regiones.

Impulsada por una fuerte ética, la Semaine Bleue debe ser una oportunidad para promover una imagen positiva del envejecimiento y de las personas mayores.

Envejecer juntos, ¡una oportunidad que hay que cultivar!

Programa detallado: https://lannemezan.fr/fr/nw/587069/1716600/semaine-bleue-4

Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels geht es darum, die Überzeugung zu verbreiten, dass gemeinsames Altern eine Chance ist, sowohl für ältere Menschen als auch für die jüngeren Generationen, da es ihnen ermöglicht, gegenseitig zum sozialen und bürgerlichen Leben beizutragen, von den Ressourcen jedes Einzelnen zu profitieren, um gemeinsame Projekte aufzubauen und dauerhafte Beziehungen zu knüpfen. Dennoch ist es eine Chance, die es zu nutzen gilt, d. h. die schrittweise aufgebaut werden muss und ständig durch die Beiträge und Sichtweisen jedes Einzelnen genährt und bereichert werden muss, um die negative Sicht auf das Älterwerden zu bekämpfen.

Die Blaue Woche 2023, die auf eine 72-jährige Geschichte zurückblicken kann und sich der Aufwertung des Platzes älterer Menschen im gesellschaftlichen Leben widmet, möchte sich engagieren und den Tausenden von Personen, die sich mobilisieren werden, einige Anhaltspunkte für die Organisation ihrer Aktionen in den Gebieten bieten.

Die Blaue Woche soll ein positives Bild des Alterns und der älteren Menschen fördern, das von einer starken Ethik geprägt ist.

Gemeinsam älter werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt!

Detailliertes Programm: https://lannemezan.fr/fr/nw/587069/1716600/semaine-bleue-4

