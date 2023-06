CHAMPIONNAT DES VOSGES NATATION 361 avenue du Haut de Fol Vittel Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges CHAMPIONNAT DES VOSGES NATATION 361 avenue du Haut de Fol Vittel, 9 juin 2023, Vittel. Vittel,Vosges Organisé par le Comité des Vosges de Natation. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-09 . 0 EUR.

361 avenue du Haut de Fol Piscine Lucien Zins

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Organized by the Vosges Swimming Committee Organizado por el Comité de Natación de los Vosgos Organisiert vom Comité des Vosges de Natation (Schwimmausschuss der Vogesen)

