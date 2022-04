360° XTrem-Festival Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

360° XTrem-Festival Colmar, 15 avril 2022, Colmar.

2022-04-15 – 2022-04-15

Colmar, capitale des sports extrêmes durant deux jours avec les stars mondiales des disciplines freestyles proposées : motocross, BMX et motoneige ! Des figures à couper le souffle, une ambiance de feu, un vrai spectacle à l'américaine !

