DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – LES ARES VERTS 360 Route de Carcassonne Montolieu, 1 octobre 2023, Montolieu.

Montolieu,Aude

Venez connaître l’envers du décor aux ares verts : nos pommiers sont lourds de fruits et nos jardins maraichers en pleine production de fin d’été, de la pépinière aux serres et jardins.

A la dégustation et à la vente, retrouvez nos pommes nos légumes, jus et spécialités végétales.

Animations de l’année :

• Participez à une visite guidée pour en apprendre plus sur nos cultures bio ! Départs : 9h30 – 10h10 – 11h40 – 13h40 – 15h10 – 16h40 – 17h30.

• Les enfants de plus de 5 ans auront leur propre balade-atelier à la découverte des secrets des ares verts ! Ils repartiront avec leur création… la balade-atelier, tarif familial proposé. Départs : 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30. Places limitées, réservation auprès de l’animatrice, au : 06.81.57.62.82.

• Notre jus de pommes pressé sous vos yeux dans l’incroyable atelier mobile ! Venez découvrir le laboratoire roulant et voir couler le jus que vous aimez tant. Horaires des démonstrations : 11H – 12h40 – 14h20 – 16h.

• Rencontrez Solanacées, notre savonnerie maraîchère qui propose une gamme végétale de savons aux actifs frais de la ferme.

• Nous vous proposons un repas métissé : recettes du monde autour de nos pommes et légumes bio : empanadas de légumes, falafels, pita et crudités de la ferme, dessert de pommes, boisson. Réservations au 06 95 76 99 01 ou sur notre site internet : www.lesaresverts.fr

Du plaisir pour tous, de la convivialité et de bons produits bio : passez nous voir !.

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

360 Route de Carcassonne

Montolieu 11170 Aude Occitanie



Come and see what goes on behind the scenes at Les ares verts: our apple trees are heavy with fruit and our market gardens are in full late-summer production, from nurseries to greenhouses and gardens.

Our apples, vegetables, juices and vegetable specialties are available for tasting and sale.

Events throughout the year :

? Take part in a guided tour to learn more about our organic crops! Departures: 9:30 am – 10:10 am – 11:40 am – 1:40 pm – 3:10 pm – 4:40 pm – 5:30 pm.

? Children over 5 will have their own workshop tour to discover the secrets of green ares! They’ll leave with their own creation… the workshop walk, family rate available. Departures: 10 a.m., 11:30 a.m., 1:30 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m. Places limited, please book with the activity leader on: 06.81.57.62.82.

? Our apple juice pressed before your very eyes in the incredible mobile workshop! Come and discover the mobile laboratory and watch the juice you love flowing. Demonstration times: 11am – 12.40pm – 2.20pm – 4pm.

? Meet Solanacées, our market-garden soap factory offering a range of plant-based soaps with farm-fresh active ingredients.

? We propose a mixed meal: recipes from around the world based on our organic apples and vegetables: vegetable empanadas, falafels, pita and raw vegetables from the farm, apple dessert, drink. Reservations on 06 95 76 99 01 or on our website: www.lesaresverts.fr

Fun for all, conviviality and good organic produce: come and see us!

Venga a ver lo que ocurre entre bastidores en Les ares verts: nuestros manzanos están repletos de fruta y nuestras huertas están en plena producción al final del verano, desde los viveros hasta los invernaderos y jardines.

Deguste y compre nuestras manzanas, verduras, zumos y especialidades vegetales.

Eventos durante todo el año :

? Participe en una visita guiada para conocer mejor nuestros cultivos ecológicos Salidas: 9.30 h – 10.10 h – 11.40 h – 13.40 h – 15.10 h – 16.40 h – 17.30 h.

? Los niños a partir de 5 años tendrán su propia visita taller para descubrir los secretos de las áreas verdes Se irán con su propia creación… el paseo taller, tarifa familiar disponible. Salidas: 10.00 h, 11.30 h, 13.30 h, 15.00 h, 16.30 h. Las plazas son limitadas, reserve con el animador llamando al 06.81.57.62.82.

? ¡Nuestro zumo de manzana prensado ante sus propios ojos en el increíble taller móvil! Venga a descubrir el laboratorio móvil y vea cómo fluye el zumo que tanto le gusta. Horario de las demostraciones: 11:00 – 12:40 – 14:20 – 16:00.

? Conozca Solanacées, nuestra fábrica de jabón de huerta que ofrece una gama de jabones a base de plantas con ingredientes activos frescos de la granja.

? Le proponemos una comida mixta: recetas de todo el mundo a base de nuestras manzanas y verduras ecológicas: empanadas vegetales, falafels, pita y verduras crudas de la granja, postre de manzana, bebidas. Reservas en el 06 95 76 99 01 o en nuestro sitio web: www.lesaresverts.fr

Diversión para todos, convivencia y buenos productos ecológicos: ¡ven a vernos!

Lernen Sie die Kehrseite der grünen Ares kennen: Unsere Apfelbäume sind schwer von Früchten und unsere Gemüsegärten in voller Spätsommerproduktion, von der Baumschule bis zu den Gewächshäusern und Gärten.

Hier können Sie unsere Äpfel, unser Gemüse, unsere Säfte und unsere Pflanzenspezialitäten probieren und kaufen.

Ganzjährige Veranstaltungen :

? Nehmen Sie an einer geführten Tour teil, um mehr über unseren Bio-Anbau zu erfahren! Abfahrten: 9:30 Uhr – 10:10 Uhr – 11:40 Uhr – 13:40 Uhr – 15:10 Uhr – 16:40 Uhr – 17:30 Uhr.

? Kinder ab 5 Jahren haben ihren eigenen Workshop-Ausflug, um die Geheimnisse der grünen Arenen zu entdecken! Sie gehen mit ihren eigenen Kreationen nach Hause… Der Workshop-Spaziergang wird zum Familientarif angeboten. Abfahrt: 10 Uhr, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15 Uhr, 16:30 Uhr. Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Betreuerin unter: 06.81.57.62.82.

? Unser Apfelsaft wird vor Ihren Augen in der unglaublichen mobilen Werkstatt gepresst! Entdecken Sie das rollende Labor und sehen Sie zu, wie der Saft fließt, den Sie so sehr lieben. Vorführzeiten: 11 Uhr – 12.40 Uhr – 14.20 Uhr – 16 Uhr.

? Lernen Sie Solanacées kennen, unsere Gemüseseifenmanufaktur, die ein pflanzliches Sortiment an Seifen mit frischen Aktivstoffen vom Bauernhof anbietet.

? Wir bieten Ihnen ein gemischtes Essen an: Rezepte aus aller Welt rund um unsere Bio-Äpfel und -Gemüse: Gemüse-Empanadas, Falafel, Pita und Rohkost vom Bauernhof, Apfeldessert, Getränk. Reservierungen unter 06 95 76 99 01 oder auf unserer Website: www.lesaresverts.fr

Spaß für alle, Geselligkeit und gute Bio-Produkte: Kommen Sie vorbei!

Mise à jour le 2023-09-29 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme