le vendredi 25 mars à 20:30

**La projection sera suivie d’une discussion avec Dominique Chardard, maître de conférences à l’Université de Lorraine URAFPA et Directeur scientifique du Muséum Aquarium de Nancy.** **Description du documentaire** : Environ le tiers du dioxyde de carbone (CO2) libéré par les activités humaines depuis le début de la Révolution industrielle, a été absorbé par les océans. Cette addition de CO2 anthropique a modifié la chimie de base de l’océan. L’acidification des océans a un impact sur les écosystèmes et la biodiversité marine. Dans ce documentaire, des scientifiques se mobilisent pour déterminer dans quelle mesure les différents organismes marins sont atteints par un environnement plus acide.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sciences en Lumière (CNRS, Université de Lorraine) vous propose une projection-débat autour du documentaire “Acid Ocean” de Sally Ingleton, 360 Degree Films. Salle des fêtes de Lorry-Mardigny 28 rue de Metz 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny Moselle

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00

