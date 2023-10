Stage de dessin pour les enfants 360 Chemin des Tanneurs Épinouze, 24 octobre 2023, Épinouze.

Épinouze,Drôme

Stage destiné aux enfants à partir de 6 ans, dessin et peinture sur des thèmes de saison..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 16:45:00. EUR.

360 Chemin des Tanneurs L’Atelier à Dorer

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop for children aged 6 and over, drawing and painting on seasonal themes.

Taller para niños a partir de 6 años, dibujo y pintura sobre temas estacionales.

Praktikum für Kinder ab 6 Jahren, Zeichnen und Malen zu Themen der Jahreszeit.

