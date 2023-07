Pilates and Wine 360 Chemin de Peyrot Saint-André-de-Cubzac, 27 juillet 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Détente assurée au Château l’Insoumise en pratiquant du pilates au bord de la Dordogne, suivi d’une dégustation avec vente de vin.

Prévoir son tapis de sol ou serviette..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

360 Chemin de Peyrot Château l’Insoumise

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Relax at Château l’Insoumise with pilates on the banks of the Dordogne, followed by a wine tasting and sale.

Bring your own mat or towel.

Relájese en el Château l’Insoumise con pilates a orillas del Dordoña, seguido de una degustación y venta de vinos.

Traiga su propia esterilla o toalla.

Entspannen Sie sich im Château l’Insoumise beim Pilates am Ufer der Dordogne, gefolgt von einer Weinprobe mit Weinverkauf.

Bringen Sie Ihre Isomatte oder Ihr Handtuch mit.

