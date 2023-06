Marche écocitoyenne 36 Zone D Activite Latapie Lauzun, 11 juin 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Vous souhaitez aider la nature à se refaire une santé et à notre territoire à se refaire une beauté ? Venez participer à la marche écocitoyenne organisée par la municipalité dans le cadre des journées départementales de nettoyage de la ville et de la nature. Tous les volontaires sont les bienvenus..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 .

36 Zone D Activite Latapie Ateliers municipaux

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to help nature to regain its health and our region to regain its beauty? Come and take part in the eco-citizen walk organized by the municipality as part of the departmental city and nature clean-up days. All volunteers are welcome.

¿Quieres ayudar a la naturaleza a recuperarse y dar un lavado de cara a nuestra región? Participe en la marcha ecociudadana organizada por el municipio en el marco de las jornadas departamentales de limpieza de la ciudad y la naturaleza. Todos los voluntarios son bienvenidos.

Sie möchten der Natur helfen, sich zu erholen und unsere Region wieder schön zu machen? Nehmen Sie an dem von der Stadtverwaltung organisierten Öko-Bürgermarsch teil, der im Rahmen der Reinigungsaktion des Departements für Stadt und Natur stattfindet. Alle Freiwilligen sind herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT du Pays de Lauzun