SAINT NICOLAS 36 rue Victor HUGO Bruley, 1 décembre 2023, Bruley.

Bruley,Meurthe-et-Moselle

Défilé du char de Saint Nicolas dans les rues du village suivi d’un goûter au complexe des Triboulottes.. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. 0 EUR.

36 rue Victor HUGO

Bruley 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Parade of the Saint Nicolas float through the village streets, followed by a snack at the Triboulottes complex.

Desfile de la carroza de San Nicolás por las calles del pueblo, seguido de una merienda en el complejo Triboulottes.

Umzug des Wagens von Saint Nicolas durch die Straßen des Dorfes, gefolgt von einem Imbiss im Komplex der Triboulottes.

Mise à jour le 2023-11-28 par MT TERRES TOULOISES