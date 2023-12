ATELIER PARENT-ENFANT – DÉCORATION DE BISCUITS 36 rue Saint-Michel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique ATELIER PARENT-ENFANT – DÉCORATION DE BISCUITS 36 rue Saint-Michel Guérande, 28 décembre 2023, Guérande. Guérande Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 14:30:00

fin : 2023-12-28 16:00:00 . Nouveaux ateliers déco de biscuits de Noël ! Profitez des fêtes de fin d’année pour profiter d’un moment de partage parent-enfant (ou tonton, tata, mamie, …) autour d’un atelier de décoration de biscuits sur le thème de Noël.

A partir de 6 ans. .

36 rue Saint-Michel Intra-muros

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Code postal 44350 Lieu 36 rue Saint-Michel Adresse 36 rue Saint-Michel Intra-muros P'tea Bonheur Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 36 rue Saint-Michel Guérande Latitude 47.32726 Longitude -2.42743 latitude longitude 47.32726;-2.42743

36 rue Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/