Vos Brunchs de Noël au P’tea Bonheur 36 rue Saint-Michel Guérande, 24 décembre 2023, Guérande.

Vos Brunchs de Noël au P’tea Bonheur 24 et 31 décembre 36 rue Saint-Michel 1 personne: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-24T09:00:00+01:00 – 2023-12-24T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

Venez profiter d’un brunch en famille ou entre amis les 24 et 31 décembre.

Pour ce brunch spécial fêtes de fin d’année : un cocktail de Noël offert.

Et jouez sur notre instagram pour gagner un brunch !

36 rue Saint-Michel Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

