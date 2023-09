Atelier – Couronne de fleurs séchées 36 rue Saint-Michel Guérande, 22 septembre 2023, Guérande.

Atelier – Couronne de fleurs séchées Vendredi 22 septembre, 14h30 36 rue Saint-Michel Atelier: 40

Choisissez la couleur dominante de votre composition et créez votre couronne de coiffure en fleurs séchées avec Lori Brun, artisan fleuriste.

Une boisson offerte et repartez avec votre composition.

36 rue Saint-Michel Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 88 94 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ptea-bonheur.business.site/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-couronne-de-fleurs-sechees-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T14:30:00+02:00 – 2023-09-22T16:15:00+02:00

2023-09-22T14:30:00+02:00 – 2023-09-22T16:15:00+02:00

CULTURE LOISIRS