Atelier couronne murale de fleurs séchées 31 mars – 26 juin 36 rue Saint-Michel Atelier: 40

Atelier couronne murale de fleurs séchées avec LoriBrun artisan fleuriste. Choisissez la couleur dominante de votre composition.

Une boisson offerte et repartez avec votre composition.

36 rue Saint-Michel Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:15:00+02:00 – 2023-03-31T16:15:00+02:00

2023-06-26T14:30:00+02:00 – 2023-06-26T16:30:00+02:00

CULTURE LOISIRS