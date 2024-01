THÉÂTRE – LA BONNE HAUTEUR 36 rue Saint-Marcel Metz, samedi 13 janvier 2024.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13

Théâtre contemporain

Avec Frédéric Fischer

Une pièce de Frédéric Fischer

Mise en scène par Claire Gélinard

Thomas est un auteur prometteur. Mais, il ignore que son équilibre est précaire. Dans le chaos, comment trouver la force de continuer ?

Avec naturel et pudeur, Thomas se confie. Il nous parle d’elle, la femme qu’il aime. Il s’interroge sur le sens de leur rencontre statistiquement improbable. Sur la nature de son amour. Il nous raconte le quotidien, l’intimité, les moments d’euphorie, les moments de doute aussi. Alternativement, il évoque aussi son père. Il se questionne sur la notion de masculinité et le mythe de la virilité, le sens du devoir, l’amour filial.

Un monologue moderne et tragique, Thomas n’est pas, pour autant, le seul personnage. Il rejoue les moments clés de ces deux relations et continue d’entretenir le dialogue avec les absents. Parfois en leur parlant directement, parfois en les incarnant.

Pendant près d’une heure, il passe d’un souvenir à l’autre, d’une réflexion à l’autre. Jusqu’à l’aveu du drame.

Son histoire est une tragédie mais son récit n’est pas tragique.

Il y a de la légèreté dans sa façon de conter, de se confier. Proche de la vie, le joyeux se mêle au mélancolique et les sourires aux larmes.

Réservation conseilléeTout public

12 EUR.

36 rue Saint-Marcel MCL SAINT-MARCEL

Metz 57000 Moselle Grand Est



