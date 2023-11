CONCERT – WESTERN MÉCANIQUE ET DOWNERS 36 rue Saint-Marcel Metz, 2 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Concert du groupe Western Mécanique avec la présentation du répertoire et de nouveaux titres.

Plateau partagé avec le groupe Downers (Punk Rock).

Réservation conseillée. Tout public

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 22:00:00. 0 EUR.

36 rue Saint-Marcel MCL

Concert by the group Western Mécanique, with presentation of their repertoire and new songs.

Set shared with Downers (Punk Rock).

Reservations recommended

Concierto del grupo Western Mécanique, con presentación de su repertorio y nuevas canciones.

Set compartido con Downers (Punk Rock).

Se recomienda reservar

Konzert der Gruppe Western Mécanique mit der Vorstellung des Repertoires und neuer Titel.

Gemeinsame Platte mit der Gruppe Downers (Punk Rock).

Reservierung empfohlen

