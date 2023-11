EXPOSITION – SOIRÉE MULTILOGUES 36 rue Saint-Marcel Metz, 25 novembre 2023, Metz.

Après-midi et soirée de restitutions ateliers et revues Multilogue. Exposition et programmation de performances en arts visuels (vidjing, poésie, lecture, dragshow, musique).

L’occasion de rencontrer et de discuter avec les artistes qui composent l’association Multilogue.

Réservation conseillée. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 23:59:00. 0 EUR.

36 rue Saint-Marcel MCL

Metz 57000 Moselle Grand Est



Afternoon and evening of Multilogue workshops and reviews. Exhibition and program of visual arts performances (vidjing, poetry, reading, dragshow, music).

An opportunity to meet and talk with the artists who make up the Multilogue association.

Reservations recommended

Comentarios y críticas de los talleres Multilogue por la tarde y por la noche. Exposición y programa de espectáculos de artes visuales (vidjing, poesía, lecturas, drag shows, música).

Oportunidad de conocer y hablar con los artistas que componen la asociación Multilogue.

Se recomienda reservar

Nachmittags und abends Auswertungen von Workshops und Multilogue-Zeitschriften. Ausstellung und Programm von Performances in den visuellen Künsten (Vidjing, Poesie, Lesung, Dragshow, Musik).

Gelegenheit, die Künstler des Vereins Multilogue zu treffen und mit ihnen zu diskutieren.

Reservierung empfohlen

