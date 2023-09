THÉÂTRE ‘LOSEN MICH NIT ALLAÏN BIT DEN ZWEI’ 36 rue principale Seingbouse, 22 octobre 2023, Seingbouse.

Seingbouse,Moselle

Pièce de théâtre « Losen mich nit allaïn bit den zwei », organisée par le Club de Quilles de Seingbouse et interprétée par la troupe Schwätze Blott Altviller. Petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . 10 EUR.

36 rue principale foyer socioculturel

Seingbouse 57455 Moselle Grand Est



Play « Losen mich nit allaïn bit den zwei », organized by the Club de Quilles de Seingbouse and performed by the Schwätze Blott Altviller troupe. Light refreshments on site.

Obra de teatro « Losen mich nit allaïn bit den zwei », organizada por el Club de Quilles de Seingbouse e interpretada por la compañía Schwätze Blott Altviller. Refrescos ligeros disponibles.

Theaterstück « Losen mich nit allaïn bit den zwei », organisiert vom Club de Quilles de Seingbouse und aufgeführt von der Truppe Schwätze Blott Altviller. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH