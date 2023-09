APRÈS-MIDI COUNTRY 36 rue principale Seingbouse, 8 octobre 2023, Seingbouse.

Seingbouse,Moselle

L’association les Lovers of Country de Seingbouse propose une après-midi country. Petite restauration sur place. Sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 20:00:00. 6 EUR.

36 rue principale foyer socioculturel

Seingbouse 57455 Moselle Grand Est



The Lovers of Country association from Seingbouse is organizing a country afternoon. Light refreshments on site. Reservations required.

La asociación Lovers of Country de Seingbouse ofrece una tarde de música country. Refrescos ligeros disponibles. Imprescindible reservar.

Der Verein Les Lovers of Country aus Seingbouse bietet einen Country-Nachmittag an. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH