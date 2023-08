FESTIVAL EUROCLASSIC – DOUCE FRANCE : PAULINE HAAS ET MARIE-ANDRÉE JOERGER 36 rue principale Nousseviller-lès-Bitche, 10 septembre 2023, Nousseviller-lès-Bitche.

Nousseviller-lès-Bitche,Moselle

Instruments emblématiques de la culture française « le piano à bretelles » et « l’instrument des anges » ont emprunté des voies bien distinctes dans l’histoire de la musique.

Alors que la harpe semble cantonnée aux hautes sphères de la noblesse, prisonnière des salons et des bonnes manières, l’accordéon offre une image populaire un brin nostalgique rythmée par les bals musettes et les rires des Titis parisiens.

Dans ce duo inédit, les deux instruments explorent le répertoire français post-romantique, mêlant leurs palettes son

Œuvres de Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, Michel Legrand, Gabriel Fauré, Georges Bizet …

Ouverture des portes à 15h30. Tout public

Dimanche 2023-09-10 16:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 15 EUR.

36 rue principale Chapelle Saint-Michel

Nousseviller-lès-Bitche 57720 Moselle Grand Est



Emblematic instruments of French culture, the « piano à bretelles » and the « instrument des anges » have taken very different paths in the history of music.

Whereas the harp seems to be confined to the upper echelons of the nobility, a prisoner of salons and good manners, the accordion offers a popular, nostalgic image, punctuated by the rhythms of bals musettes and the laughter of Parisian Titis.

In this original duet, the two instruments explore the French post-romantic repertoire, blending their sonic palettes to create a unique sound

?uvres by Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, Michel Legrand, Gabriel Fauré, Georges Bizet?

Doors open at 3:30pm

Instrumentos emblemáticos de la cultura francesa, el « piano à bretelles » y el « instrumento de los ángeles » han seguido caminos muy diferentes en la historia de la música.

Mientras que el arpa parece confinada a las altas esferas de la nobleza, prisionera de los salones y las buenas maneras, el acordeón ofrece una imagen popular, ligeramente nostálgica, salpicada de bailes de musette y de las risas de las titis parisinas.

En este nuevo dúo, los dos instrumentos exploran el repertorio francés post-romántico, mezclando sus paletas sonoras

obras de Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, Michel Legrand, Gabriel Fauré, Georges Bizet?

Apertura de puertas a las 15.30 h

Das « Piano àtelles » und das « Instrument der Engel » sind symbolische Instrumente der französischen Kultur und haben in der Musikgeschichte ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen.

Während die Harfe auf den Adel beschränkt scheint und in den Salons und den guten Manieren gefangen ist, bietet das Akkordeon ein volkstümliches, etwas nostalgisches Bild, das vom Rhythmus der Musette-Bälle und dem Lachen der Pariser Titis geprägt ist.

In diesem neuen Duo erkunden die beiden Instrumente das post-romantische französische Repertoire, indem sie ihre Klangpaletten miteinander vermischen

werke von Maurice Ravel, Eugène Ysaÿe, Michel Legrand, Gabriel Fauré, Georges Bizet?

Öffnung der Türen um 15.30 Uhr

