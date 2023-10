Je veux pas grandir 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, 10 février 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Fermez les yeux, vous voilà repartis en enfance… avec Karine Laffont.. Enfants

2024-02-10 14:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Close your eyes and you’re back in childhood… with Karine Laffont.

Cierre los ojos y se transportará a la infancia… con Karine Laffont.

Schließen Sie die Augen, und Sie sind wieder in Ihre Kindheit zurückversetzt … mit Karine Laffont.

Mise à jour le 2023-10-09 par Ville de Marseille