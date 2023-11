Fantasmagique 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, 28 décembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Fantasmagique, spectacle de magie et ventriloquie avec Balthazar.. Enfants

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fantasmagique, magic show and ventriloquism with Balthazar.

Fantasmagique, espectáculo de magia y ventriloquia con Balthazar.

Fantasmagique, Zaubershow und Bauchrednerei mit Balthazar.

Mise à jour le 2023-11-10 par Ville de Marseille