Marseille 8e Arrondissement

4 novembre 2023

fin : 2023-11-04

Retrouvez Giovanni et Giovanni dans « Farces et attrapes ». Rendez-vous au Théâtre l'Archange.

Retrouvez Giovanni et Giovanni dans « Farces et attrapes ». Rendez-vous au Théâtre l’Archange.Enfants

La route a été longue pour venir de « Fritalie ».



Aaahhh la Fritalie… Un pays magnifique où l’on parle le « Fritalien ». Comprenez que nous y parlons Français avec un fort accent italien low cost…



Aujourd’hui c’est l’ouverture de la boutique des Frères Giovanni et vous n’êtes pas prêts ! Eux non plus d’ailleurs…



Giovanni et Giovanni proposent un spectacle jeune public drôle et captivant, mélangeant la magie, l’humour et de jolis moments de poésie. Colporteurs, magiciens et montreurs de tours en tous genres, les Frères Giovanni vont vous faire pleurer de rire et faire briller les yeux des petits et des grands !



Faites place, le show va bientôt commencer !



Avec Gilles Kappeo, le Grand Yaya

Magie, Mime, Clown

De 4 à 10 ans [durée 50 min]

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



