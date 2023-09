Le voyage d’Etoile 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, 27 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Théâtre et musique s’enchaînent autour de personnages attachants, sur fond de country, Jazz, Rock N’ Roll, Disco et Hip Hop. Rendez-vous au Théâtre l’Archange.. Enfants

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Theater and music are interwoven around endearing characters, against a backdrop of country, jazz, rock ‘n’ roll, disco and hip hop. See you at Théâtre l’Archange.

Teatro y música se unen en torno a personajes entrañables, con un telón de fondo de country, jazz, rock’n’roll, disco y hip hop. Nos vemos en el Théâtre l’Archange.

Theater und Musik reihen sich um liebenswerte Charaktere, untermalt von Country, Jazz, Rock N’ Roll, Disco und Hip Hop. Treffpunkt ist das Théâtre l’Archange.

Mise à jour le 2023-09-15 par Ville de Marseille