Soirée d’ouverture de saison à L’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement, 2 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Archange théâtre présente des spectacles tout public et des spectacles pour enfants, venez découvrir leur nouvelle saison !.

2023-09-02 21:00:00 fin : 2023-09-02 . .

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Archange théâtre presents shows for all audiences and for children. Come and discover their new season!

L’Archange théâtre presenta espectáculos para todos los públicos y para niños. ¡Venga a descubrir su nueva temporada!

Das Erzengel-Theater präsentiert Aufführungen für alle Altersgruppen und für Kinder. Entdecken Sie ihre neue Saison!

Mise à jour le 2023-08-21 par Ville de Marseille