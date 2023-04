Yu dans Zen ou fou 36 rue Negresko, 15 avril 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Voilà les tribulations comiques d’un Vietnamien de Provence avec ses sketches interactifs, son oeuf au riz, sa guitare et sa chanson « La grotte »….

2023-04-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

36 rue Negresko Théâtre l’Archange

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Here are the comic tribulations of a Vietnamese from Provence with his interactive sketches, his egg with rice, his guitar and his song « La grotte »…

He aquí las tribulaciones cómicas de un vietnamita de Provenza con sus bocetos interactivos, su huevo con arroz, su guitarra y su canción « La grotte »…

Hier sind die komödiantischen Tribute eines Vietnamesen aus der Provence mit seinen interaktiven Sketchen, seinem Ei mit Reis, seiner Gitarre und seinem Lied « La grotte »…

Mise à jour le 2023-02-01 par Ville de Marseille