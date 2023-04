ÉCRITS D’AMOUR 36 Rue Général Dejean, 25 mai 2023, Castelnaudary.

Il s’agit d’une variation tragi-comique sur les errements épistolaires d’un quidam en quête d’amour.

Échanges de lettres.

Tu m’écris, je te réponds.

Des personnages libèrent leur plume ; tous de drôles d’oiseaux plus ou moins recommandables.

Cette correspondance bigarrée nous emmène tout droit dans l’univers de Claude Bourgeyx, peuplé de héros étriqués qui affrontent comme ils le peuvent les accidents de la vie.

Dans ces fantaisies épistolaires se mêlent aveux d’amour, déclarations de guerre, échanges de méchants souvenirs, confession de fantasmes croustillants …

Et tant d’autres choses encore …

C’est inattendu ,toujours cocasse, le plus souvent désopilant. Le cachet de la poste faisant foi..

2023-05-25 à 20:30:00

36 Rue Général Dejean

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



It is a tragi-comic variation on the epistolary wanderings of a quidam in search of love.

Exchange of letters.

You write me, I answer you.

Characters free their pen; all funny birds more or less recommendable.

This colourful correspondence takes us straight into Claude Bourgeyx?s universe, populated by narrow-minded heroes who face life?s accidents as best they can.

In these epistolary fantasies are mixed confessions of love, declarations of war, exchanges of nasty memories, confession of crunchy fantasies …

And so much more…

It is unexpected, always funny, most often hilarious. The postmark being taken as proof.

Se trata de una variación tragicómica sobre las andanzas de un hombre en busca del amor.

Intercambio de cartas.

Tú me escribes, yo te respondo.

Los personajes dan rienda suelta a su pluma; todos ellos divertidos pájaros, más o menos encomiables.

Esta colorida correspondencia nos introduce de lleno en el universo de Claude Bourgeyx, poblado por héroes de mente estrecha que afrontan como pueden los accidentes de la vida.

En estas fantasías epistolares, confesiones de amor, declaraciones de guerra, intercambios de recuerdos desagradables, confesiones de fantasías crujientes…

Y mucho más…

Es inesperado, siempre divertido, casi siempre desternillante. Matasellado como prueba.

Es handelt sich um eine tragikomische Variation der Briefwechsel eines Mannes, der auf der Suche nach Liebe ist.

Briefwechsel.

Du schreibst mir, ich antworte dir.

Die Figuren lassen ihre Feder fliegen, allesamt lustige Vögel, die mehr oder weniger empfehlenswert sind.

Diese bunte Korrespondenz führt uns direkt in die Welt von Claude Bourgeyx, die von engstirnigen Helden bevölkert wird, die den Unfällen des Lebens so gut wie möglich trotzen.

In diesen Brieffantasien mischen sich Liebesgeständnisse, Kriegserklärungen, der Austausch von bösen Erinnerungen, das Geständnis pikanter Fantasien …

Und noch viel mehr …

Es ist unerwartet, immer komisch und meistens urkomisch. Es gilt das Datum des Poststempels.

