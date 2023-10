LE PÈRE NOËL ET SES RENNES 36 rue Gaston Dupuis Villers-la-Montagne, 16 décembre 2023, Villers-la-Montagne.

Villers-la-Montagne,Meurthe-et-Moselle

Grand marché des artisans de Noël.

Venue du Père Noël, accompagné de ses lutins et de son renne.

Photos des enfants avec le Père Noël et renne visible dans son enclos.

Chants de Noël par la Chorale « Les Décibels ».

Parade nocturne du Père Noël sur son traîneau, tiré par un renne, à travers le village avec les lutins et les visiteurs.

Restauration et boissons tout au long de la journée.. Tout public

Samedi 2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-16 23:30:00. 0 EUR.

36 rue Gaston Dupuis Parking de la salle polyvalente

Villers-la-Montagne 54920 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Large Christmas craft market.

Santa Claus, accompanied by his elves and reindeer.

Children’s photos with Santa and reindeer visible in his enclosure.

Christmas carols sung by the « Les Décibels » choir.

Nighttime parade of Santa Claus on his sleigh, pulled by a reindeer, through the village with elves and visitors.

Catering and drinks throughout the day.

Gran mercado de artesanía navideña.

Papá Noel, acompañado de sus elfos y renos.

Fotos de niños con Papá Noel y renos visibles en su recinto.

Villancicos cantados por el coro « Les Décibels ».

Desfile nocturno de Papá Noel en su trineo, tirado por un reno, por el pueblo con los elfos y los visitantes.

Comida y bebida durante todo el día.

Großer Markt mit weihnachtlichen Kunsthandwerkern.

Ankunft des Weihnachtsmanns, der von seinen Elfen und seinem Rentier begleitet wird.

Fotos der Kinder mit dem Weihnachtsmann und Rentier, das in seinem Gehege zu sehen ist.

Weihnachtslieder vom Chor « Les Décibels ».

Nächtliche Parade des Weihnachtsmanns auf seinem Schlitten, der von einem Rentier gezogen wird, durch das Dorf mit den Wichteln und den Besuchern.

Speisen und Getränke den ganzen Tag über.

