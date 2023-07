Journées du Patrimoine : « Ça tire! » – Le spectacle immersif événement au tribunal de Vouziers ! 36 rue Gambetta Vouziers, 16 septembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Le tribunal de Vouziers, témoin du procès de Verlaine et de 150 année de justice locale, ouvre à nouveau ses portes pour « Ça tire! ». Prévu pour les journées du patrimoine 2023, « Ça tire! » propose une expérience immersive unique. Une équipe artistique composé d’auteurs, de metteurs en scène et de comédiens, investira les lieux pour créer un spectacle satirique en déambulation, abordant les thèmes de l’actualité et de la justice.A l’occasion des sessions de spectacles étalées sur plusieurs jours, les spectateurs découvriront une performance unique, mêlant théâtre immersif, visite théâtralisée et satire de notre société. »Ça tire! » vous promet une expérience exceptionnelle au cœur du tribunal de Vouziers. Ne manquez pas cette opportunité de redécouvrir et de célébrer notre patrimoine local..

36 rue Gambetta

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



The Vouziers courthouse, witness to the trial of Verlaine and 150 years of local justice, opens its doors once again for « Ça tire! Scheduled for the 2023 Heritage Days, « Ça tire! » offers a unique immersive experience. An artistic team of authors, directors and actors will take over the premises to create a satirical wandering show, tackling the themes of current affairs and justice. During the show sessions spread over several days, spectators will discover a unique performance, combining immersive theater, theatrical tour and satire of our society. « Ça tire! » promises an exceptional experience at the heart of the Vouziers courthouse. Don’t miss this opportunity to rediscover and celebrate our local heritage.

¡El Palacio de Justicia de Vouziers, testigo del proceso de Verlaine y de 150 años de justicia local, abre de nuevo sus puertas a « Ça tire! Programado para las Jornadas del Patrimonio de 2023, « Ça tire! » ofrece una experiencia inmersiva única. Un equipo artístico formado por autores, directores y actores tomará las instalaciones para crear un espectáculo satírico deambulatorio, abordando temas de actualidad y justicia. Durante las sesiones del espectáculo, repartidas en varios días, los espectadores descubrirán un espectáculo único, que combina teatro inmersivo, recorrido teatralizado y sátira de nuestra sociedad. « Ça tire! » promete una experiencia excepcional en el corazón del Palacio de Justicia de Vouziers. No se pierda esta oportunidad de redescubrir y celebrar nuestro patrimonio local.

Das Gericht von Vouziers, Zeuge des Prozesses von Verlaine und von 150 Jahren lokaler Justiz, öffnet erneut seine Türen für « Ça tire! ». Geplant für den Tag des offenen Denkmals 2023, bietet « Ça tire! » ein einzigartiges, immersives Erlebnis. Ein künstlerisches Team aus Autoren, Regisseuren und Schauspielern wird die Räumlichkeiten betreten, um ein satirisches Wandertheaterstück zu erschaffen, das sich mit aktuellen Themen und der Justiz auseinandersetzt. Während der mehrtägigen Aufführungen werden die Zuschauer eine einzigartige Performance erleben, die immersives Theater, theatralische Besichtigungen und Satire auf unsere Gesellschaft miteinander verbindet. « Ça tire! » verspricht Ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis im Herzen des Gerichts von Vouziers. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, unser lokales Erbe wiederzuentdecken und zu feiern.

